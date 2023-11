Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: l'augmentation de capital d'apurement est lancée information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros, ainsi que son intention de nommer un nouveau conseil d'administration afin d'acter l'entrée du nouveau groupement d'investisseurs à son capital.



L'exploitant de maisons de retraite rappelle que cette augmentation de capital, conduite dans le cadre de son plan de sauvegarde accélérée, vise l'apurement par conversion en capital et/ou remboursement de l'intégralité de son endettement non sécurisé, qui totalise 3,9 milliards d'euros.



Dans le détail, l'opération prévoit l'émission de 64,6 milliards d'actions nouvelles à un prix de souscription de 0,0601 euro, sur la base d'une parité de souscription de 999 actions nouvelles pour une action existante.



Chacun des actionnaires recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action lui donnant le droit de souscrire à 999 actions nouvelles, avec une période de négociation allant du 14 au 23 novembre.



La période de souscription de l'augmentation de capital s'échelonnera, elle, entre les 16 et 27 novembre.



Suite à sa levée de fonds, Orpea prévoit de proposer lors de sa prochaine assemblée générale, prévue le 22 décembre, la nomination d'un nouveau conseil d'administration composé de ses nouveaux actionnaires, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, la MAIF et MACSF Epargne Retraite.



Il est prévu que Guillaume Pepy demeure administrateur de la société après cette date.



Suite à ces annonces, le cours de Bourse d'Orpea était réservé à la Bourse de Paris dans les premiers échanges.





