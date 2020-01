Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea-Jean-Claude Marian a cédé ses 6,3% pour €111,85 par action Reuters • 22/01/2020 à 08:08









22 janvier (Reuters) - Orpea SA ORP.PA : * JEAN-CLAUDE MARIAN, FONDATEUR ET ANCIEN PRÉSIDENT, A VENDU L'ENSEMBLE DE SA PARTICIPATION, SOIT 6,3% DU CAPITAL * LA CESSION DE LA PART DE JEAN-CLAUDE MARIAN S'EST FAITE AU PRIX DE €111,85 PAR ACTION, SELON SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -3.07%