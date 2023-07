ORPEA franchit une étape décisive dans la réalisation de sa restructuration financière : Le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre approuve le plan de sauvegarde accélérée proposé par la Société

Dans la continuité des récentes annonces faites quant à l’avancement de sa restructuration financière, ORPEA S.A. (la « Société ») annonce ce jour le franchissement d’une étape majeure avec l’arrêté de son Plan de Sauvegarde Accélérée par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, par voie d’application forcée interclasses.



Laurent Guillot, Directeur Général, a déclaré :

« Une étape majeure est désormais franchie et je m’en félicite. Nous devions aller vite pour redonner aux plus fragiles la place qu’ils doivent avoir dans notre société. A l’automne dernier, ORPEA était un Groupe au bord de la faillite, avec près de 10 milliards d’euros de dette. Notre objectif était de sauver le Groupe, de maintenir l’emploi et de garantir la qualité des soins et de l’accompagnement aux 267 000 patients et résidents que nous accueillons chaque année dans nos établissements. Aujourd’hui, c’est une décision essentielle pour le sauvetage de l’entreprise qui vient d’être prise. La pérennité d’ORPEA est donc assurée et nous pouvons nous projeter vers l’avenir en continuant de déployer notre Plan de Refondation, un plan ambitieux au service de la première mission du Groupe : prendre soin des plus fragiles. La validation par le Tribunal de notre Plan de Sauvegarde Accélérée va permettre l’arrivée au capital de nouveaux actionnaires dans un Groupe qui aura déjà un tout autre visage. Avec leur soutien, nous pourrons accélérer encore la transformation déjà engagée. "