ORPEA : forte croissance et rentabilité en nette progression au S1 2021

- CHIFFRE D'AFFAIRES : +8,7% À 2 070 M€

- MARGE D'EBITDAR : +110 PB. À 24,9%

- RÉSULTAT NET : +40% À 102 M€ (110 M€ HORS IFRS 16)



ORPEA, 1ÈRE FONCIÈRE EUROPÉENNE DE SANTÉ

- PATRIMOINE IMMOBILIER : +463 M€ À 7,4 MDS €



RSE : FEUILLE DE ROUTE 2023 AMBITIEUSE

- 16 INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021

- CHIFFRE D'AFFAIRES > 4 215 M€ (+7,5%)

- MARGE D'EBITDAR S2 2021 > S1 2021

- CESSIONS IMMOBILIÈRES DE 400 M€



Covid-19 : une situation sanitaire maîtrisée



Grâce à la campagne vaccinale initiée en début d'année et à la vigilance constante face aux mutations du virus, la situation sanitaire s'est encore améliorée et reste bien maîtrisée. Au 20 septembre 2021, et depuis maintenant plusieurs mois, le pourcentage de résidents et de collaborateurs testés positifs reste inférieur à 0,2% et 98% des établissements n'ont aucun cas positif. Cela résulte du succès de la campagne vaccinale avec désormais plus de 90% des résidents et 85% des collaborateurs vaccinés (dont 99% en France). Ces résultats attestent une fois encore du professionnalisme des équipes, particulièrement mobilisées depuis 18 mois.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.