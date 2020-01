ORPEA : Evolution de l'actionnariat

Le reclassement de la totalité de la participation du Dr Marian a été réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres (Accelerated Book Building) le 21 janvier 2020.

Cette opération portant sur 4 080 420 actions, soit 6,3% du capital, a été réalisée au prix de 111,85€ par action, soit une décote de 4,6% par rapport au cours de clôture du 21 janvier 2020.



Le succès de ce placement résulte de la stratégie de croissance rentable régulière axée sur la création de valeur à long terme déployée par les équipes d'ORPEA depuis 30 ans.



Cette opération permet d'élargir le flottant et la base actionnariale et ainsi d'accroître la liquidité du titre.



ORPEA tient à remercier les investisseurs, nouveaux et existants, qui ont participé à ce reclassement. A cette occasion, le Groupe réitère avec une très grande confiance sa stratégie de développement pour conforter sa position de leader mondial de la prise en charge de la Dépendance lui assurant une forte croissance rentable sur le court, moyen et long terme.



