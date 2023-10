Orpea: enregistre une perte de -371 ME au 1er semestre 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 18:28

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de +10,7% à 2 539 ME au 1er semestre 2023 par rapport à 2022.



Cette croissance, organique pour l'essentiel, résulte de taux d'occupation globalement en progression à l'exception du périmètre des maisons de retraite en France, d'une augmentation des capacités d'accueil, et des effets de revalorisations tarifaires particulièrement marqués sur la zone Europe centrale indique le groupe.



L'EBITDA s'élève à 321 ME, soit une marge de 12,6% du chiffre d'affaires. Le Résultat Opérationnel Courant ressort à -13 ME, contre 82 ME au 1er semestre 2022.



Le résultat net part du Groupe s'établit à - 371 ME et intègre des charges d'intérêts bien supérieures à celles du 1er semestre 2022.



' La hausse s'expliquant principalement par l'évolution défavorable des taux d'intérêts et la progression des marges de crédit sur les financements mis en place en juin 2022 '.