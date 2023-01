ORPEA : derniers tirages, à hauteur de 205 M€, au titre de l’accord de financement de 3,2 Mds € conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin 2022

Deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d’euros ont été effectués par ORPEA fin décembre 2022. Les montants tirés correspondent au Crédit A4, utilisé dans son intégralité, et au solde du Crédit B.



La situation des tirages sur les différentes lignes de ces financements est synthétisée dans le tableau ci-dessous.



Comme pour les précédents tirages, ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe.



Rappel sur le contexte de la restructuration financière



ORPEA SA rappelle par ailleurs qu’elle est engagée dans la négociation d’une restructuration financière dont les principaux objectifs sont de financer son plan de refondation et de sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.



Les discussions se poursuivent avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 25 octobre 2022.



La Société continuera à informer le marché par le biais de sa communication institutionnelle, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.



