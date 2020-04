PAR SOLIDARITÉ AVEC L'ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES, ORPEA DÉCIDE, EXCEPTIONNELLEMENT, DE NE PAS PROPOSER DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE 2019



A l'initiative de la Direction générale, le Conseil d'administration du Groupe ORPEA du 23 avril 2020 a décidé, exceptionnellement, de ne pas proposer de distribution de dividende au titre de l'exercice 2019, dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19.



ORPEA, qui procède à une distribution continue et croissante du dividende depuis 2008, est un acteur engagé de la santé publique dans la lutte actuelle contre le Covid-19. Le Groupe souhaite ainsi marquer sa solidarité avec toutes ses parties prenantes : résidents, familles et patients, salariés, partenaires financiers, ainsi que les pouvoirs publics et les Autorités de Tutelle.



