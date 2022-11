ORPEA décide de rembourser l’intégralité du montant dû à la CNSA

Dans le cadre de son projet de refondation, ORPEA décide de rembourser l’intégralité du montant dû à la Caisse de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et propose des solutions pour répondre à la problématique des « faisant fonction »



Avec le plan « ORPEA change ! Avec vous et pour vous » présenté le 15 novembre dernier, Laurent Guillot, Directeur Général, entouré de la nouvelle équipe de Direction, engage résolument la refondation d’ORPEA. Ce plan place au premier plan le soin et l’accompagnement au service des patients, des résidents, de leurs familles et des collaborateurs. Il vise à reconstruire une entreprise éthique et responsable.



C’est pourquoi, soucieux de tourner la page des errements du passé et de reprendre une pleine coopération avec les autorités, ORPEA a décidé de rembourser l’intégralité du montant dû à la CNSA, représentant, sur la base des informations disponibles, 55,8 millions d’euros , et de mettre en œuvre des solutions pour répondre durablement à la problématique des auxiliaires de vie « faisant fonction » d’aide soignants.



Dans son plan de refondation, ORPEA a en effet annoncé une politique de Ressources Humaines ambitieuse de recrutement, de fidélisation et de formation de nos collaborateurs.



