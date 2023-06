Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: cotation suspendue dans l'attente d'un vote information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Orpea indique avoir demandé à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg la suspension de cotation de l'ensemble de ses instruments financiers, dans l'attente du résultat des votes des classes de parties affectées sur son plan de sauvegarde accélérée.



Pour rappel, les porteurs d'OCEANE et les actionnaires réunis en classe de partie affectée sont appelés à voter ce jour sur le projet de plan de sauvegarde accélérée proposé par le groupe de prise en charge de la dépendance.



Dès qu'elle en sera informée par les administrateurs judiciaires, et en principe le 29 juin avant ouverture du marché règlementé d'Euronext Paris et de la Bourse du Luxembourg, la société portera à la connaissance du public le résultat des votes.





