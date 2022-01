ORPEA : communiqué de presse du 30 janvier 2022

Puteaux, le 30 janvier 2022 (21h45 CET)



Le conseil d’administration du Groupe Orpea, réuni le 30 janvier 2022, a décidé de mettre fin aux fonctions de Directeur général de M. Yves Le Masne. Le Conseil exprime ses remerciements à M. Yves Le Masne pour les 28 ans de sa vie, qu’il a passés au service du Groupe.



Le Conseil a nommé M. Philippe Charrier Président directeur-général de la société avec effet immédiat. Président non exécutif du conseil d’administration du Groupe Orpea depuis mars 2017, M. Charrier aura pour mission de garantir, sous le contrôle du Conseil, que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l’entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations avancées, en s’appuyant en particulier sur les missions d’évaluation confiées par le conseil d’administration à deux cabinets indépendants en cours de désignation.



Le Conseil d’administration s’est associé au nouveau Président-directeur général pour renouveler sa confiance et son soutien aux 70 000 collaborateurs du Groupe Orpea qui assurent avec un immense dévouement une tâche très difficile mais essentielle, et pour rappeler aux résidents et aux familles l’engagement sans faille du Groupe à leur service.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.