Orpea chute : creusement des pertes et résultat opérationnel dans le bas de la fourchette

(AOF) - Orpea (-11,04%à 1,31 euro) affiche la plus forte baisse du SBF120 après avoir averti que son Ebitdar (Ebitda avant loyers) 2023 ressortirait dans le bas de sa fourchette d'objectifs. Pour un chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2023 en hausse de 10,7% par rapport à 2022, le groupe annonce sur ce semestre une perte nette de 371 millions d'euros contre 269 millions d'euros il y a un an. Cette perte intègre des charges d’intérêts bien supérieures à celles du premier semestre 2022.

L'Ebitdar s'établit à 336 millions d'euros, en diminution de 21% par rapport au premier semestre 2022.

Le niveau global d'activité du groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 82,7%, en hausse de 1,4 point par rapport au premier semestre 2022.

Pour 2023, sur la base des travaux réalisés à date, la société estime à ce jour que l'Ebitdar devrait se situer dans le bas de l'estimation (705-750 millions d'euros) qu'elle avait rendue publique dans son communiqué de presse du 13 juillet dernier.

La croissance de l'activité, " organique pour l'essentiel ", résulte du taux d'occupation globalement en progression à l'exception du périmètre des maisons de retraite en France, d'une augmentation des capacités d'accueil, et des effets de revalorisations tarifaires particulièrement marqués sur la zone Europe centrale.

La rentabilité est cependant " en retrait du fait de coûts plus importants résultant du contexte de forte inflation " et, sur le court terme, de la volonté de l'entreprise de " se recentrer sans attendre sur ses fondamentaux " : accélération des recrutements et diverses initiatives pour attirer et fidéliser les équipes dans la durée.

" Si le taux d'occupation du groupe progresse (hors les maisons de retraite en France), le choix d'investir pour nos équipes et l'augmentation de nos coûts dans un contexte inflationniste ne sont pas entièrement compensés par la progression de nos prix et conduisent à une réduction de notre marge opérationnelle sur le premier semestre ", résume le directeur général Laurent Guillot. " Ces choix porteront leurs fruits progressivement ", prévoit-il.

A de nombreuses reprises, le groupe a prévenu que l'augmentations de capital prévues par le groupe " entraineront une dilution massive pour les actionnaires existants ". Cet avertissement a été réitéré hier dans un communiqué du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 90 000 lits et près de 1000 établissements dans 21 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,7 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Remise en cause du modèle de création de valeur (croissance à l’international et forte détention, à 46 %, des actifs immobiliers d’exploitation) à la suite des critiques portées à l’encontre des soins aux résidents ;

- Bilan très tendu avec un levier (dette nette / EBITDA pre-IRFS 16) supérieur à 25x à fin 2022, exigeant une restructuration de la dette et des apports de fonds nouveaux par dettes garanties et augmentation de capital.

Enjeux

- Plan de refondation « Orpea change avec vous et pour vous » 2025 :

- association des parties prenantes à la refondation et amélioration des pratiques médicales,

- redressement des performances : 9% de croissance annuelle des revenus et marge opérationnelle de + 12 %,

- cessions d’actifs immobiliers (1 Md€ identifiés), restructuration ou cession dans les pays sans position attractive et restructuration financière ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de toutes les fragilités;

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Mise en oeuvre du projet de restructuration financière dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 24 mars 2023;

- Attitude des actionnaires et créanciers, la restructuration passant par la capitalisation des dettes non sécurisées détenues par ces derniers à hauteur de 3?8 Mds€ et par une augmentation de capital de 1,3 à 1,5 Md€ ;

- Intérêt de nombreux fonds : Mat Immo Beaune, Nextstone.

