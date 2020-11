Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea-Chiffre d'affaires à plus d'un milliard d'euros au T3 Reuters • 03/11/2020 à 18:10









PARIS, 3 novembre (Reuters) - Orpea SA ORP.PA , gestionnaire de maisons de retraite et concurrent de Korian KORI.PA , a annoncé mardi dans un communiqué: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 2020 À PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS (+6,2%) * UN NOUVEL OBJECTIF DE CA 2020 SUPÉRIEUR À 3,9 MILLIARDS D'EUROS (+4,3%) * UNE HAUSSE DE 0,5% DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU T3 APRÈS -5,5% AU T2 * SUR 9 MOIS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTEINT 2,9 MDS €, EN CROISSANCE DE +4,4% Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +2.05% ORPEA Euronext Paris +1.54%