ORPEA : Chiffre d’affaires 2022 de 4 681 M€, en croissance de +8,9% sur l’année

Activité 2022 : 4 681 M€ de chiffre d’affaires1, en croissance de +8,9% sur l’année



Croissance organique : +5,5% sur l’exercice dont +5,7% sur le quatrième trimestre



Rappel des conséquences induites par la mise en œuvre de la restructuration financière envisagée par la société



Le Groupe ORPEA annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (chiffres non audités) pour l’exercice 2022 clos le 31 décembre dernier et fait un point sur son endettement financier et sur la restructuration financière en cours.



1 chiffre non audité