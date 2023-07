Orpea cède deux portefeuilles de murs d'établissements en Autriche et aux Pays-Bas

(AOF) - Orpea a signé la vente de deux portefeuilles de murs d’établissements en cession et prise à bail en Autriche et aux Pays-Bas pour un montant total de 83 millions d’euros. Le groupe de maisons de retraite précise que ces opérations s’inscrivent dans la stratégie de détention ciblée des actifs immobiliers présentée dans le plan de refondation annoncé le 15 novembre dernier, visant notamment à atteindre, à moyen terme, un taux de détention de 20 à 25% des actifs exploités.

Orpea a cédé en Autriche le 30 juin 2023 à un investisseur local un portefeuille de quatre maisons de retraite récemment construites représentant 475 lits au total et une résidence services de 21 appartements. Le montant de la transaction s'élève à environ, à 55 millions d'euros. Ces établissements situés dans les villes de Dobl, Fohnsdorf, Kalwang et Kammern, resteront exploités par une filiale du Groupe Orpea Senecura.

Aux Pays-Bas, Orpea a conclu le 21 juillet 2023 la cession à un fonds d'investissement privé hollandais des murs de quatre maisons de retraite nouvellement construites ou en cours de construction, opérées via ses filiales hollandaises September et Compartijn. Les établissements, situés dans les villes de Gouda, Doorn, Hardinxveld et Rozenburg, exploiteront 103 lits. Cette cession a été signée pour un montant de près de 28 millions d'euros.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 90 000 lits et près de 1000 établissements dans 21 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,7 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Remise en cause du modèle de création de valeur (croissance à l’international et forte détention, à 46 %, des actifs immobiliers d’exploitation) à la suite des critiques portées à l’encontre des soins aux résidents ;

- Bilan très tendu avec un levier (dette nette / EBITDA pre-IRFS 16) supérieur à 25x à fin 2022, exigeant une restructuration de la dette et des apports de fonds nouveaux par dettes garanties et augmentation de capital.

Enjeux

- Plan de refondation « Orpea change avec vous et pour vous » 2025 :

- association des parties prenantes à la refondation et amélioration des pratiques médicales,

- redressement des performances : 9% de croissance annuelle des revenus et marge opérationnelle de + 12 %,

- cessions d’actifs immobiliers (1 Md€ identifiés), restructuration ou cession dans les pays sans position attractive et restructuration financière ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de toutes les fragilités;

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Mise en oeuvre du projet de restructuration financière dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 24 mars 2023;

- Attitude des actionnaires et créanciers, la restructuration passant par la capitalisation des dettes non sécurisées détenues par ces derniers à hauteur de 3?8 Mds€ et par une augmentation de capital de 1,3 à 1,5 Md€ ;

- Intérêt de nombreux fonds : Mat Immo Beaune, Nextstone.

