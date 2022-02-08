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Orpea-CA annuel en hausse à 4,29 milliards d'euros
information fournie par Reuters08/02/2022 à 18:40

8 février (Reuters) - Orpea SA ORP.PA :

* ACTIVITÉ 2021 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

* CA ANNUEL 4,29 MDS D'EUROS CONTRE 3,92 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D’AFFAIRES T4 2021 DE 1,10 M€

* LE CHIFFRE D’AFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA REMONTÉE PROGRESSIVE DES TAUX D’OCCUPATION, PERMISE AVANT TOUT PAR LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19

* LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS RÉALISÉES, NOTAMMENT EN IRLANDE ET EN SUISSE (FIRST CARE, BELMONT, BRINDLEY ET SENSATO)

* LES MAISONS DE RETRAITE ONT DES TAUX D’OCCUPATION EN LÉGÈRE PROGRESSION PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, NOTAMMENT LES EHPAD FRANÇAIS QUI REPRÉSENTENT MOINS DE 25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

Source : bit.ly/3oAk6mx Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA

(Gdansk Newsroom)

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2 commentaires

  • 08 février19:43

    ça en fait des biscottes !

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