Orpea-CA annuel en hausse à 4,29 milliards d'euros
information fournie par Reuters08/02/2022 à 18:40
8 février (Reuters) - Orpea SA ORP.PA :
* ACTIVITÉ 2021 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
* CA ANNUEL 4,29 MDS D'EUROS CONTRE 3,92 MDS D'EUROS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D’AFFAIRES T4 2021 DE 1,10 M€
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA REMONTÉE PROGRESSIVE DES TAUX D’OCCUPATION, PERMISE AVANT TOUT PAR LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19
* LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS RÉALISÉES, NOTAMMENT EN IRLANDE ET EN SUISSE (FIRST CARE, BELMONT, BRINDLEY ET SENSATO)
* LES MAISONS DE RETRAITE ONT DES TAUX D’OCCUPATION EN LÉGÈRE PROGRESSION PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, NOTAMMENT LES EHPAD FRANÇAIS QUI REPRÉSENTENT MOINS DE 25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
Source : bit.ly/3oAk6mx Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA
(Gdansk Newsroom)
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