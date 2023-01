ORPEA : arrêt des discussions entre le consortium d’investisseurs français mené par la CDC et les créanciers financiers du Groupe

Comme indiqué dans son communiqué de presse publié le 11 janvier 2023 et conformément aux annonces faites dans ses communiqués de presse en fin d’année dernière, ORPEA a poursuivi au cours des derniers jours des discussions avec un consortium d’investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations et un groupe de créanciers financiers non-sécurisés détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la Société, d’un montant de 3,8 milliards d’euros. Ces discussions ont été conduites sous l’égide de la conciliatrice dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre. Elles visaient à parvenir, dans les meilleurs délais, à un accord ferme sur un plan de restructuration permettant de financer le Plan de Refondation de la Société et d’atteindre une structure financière soutenable.



