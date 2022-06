ORPEA annonce le premier tirage de 250 M€ au titre de l’accord de financement avec ses partenaires bancaires

A la suite de la levée des conditions suspensives prévues par la documentation de financement et le protocole de conciliation annoncé le 13 juin 2022, un premier tirage de 250.000.000 euros vient d’être effectué par ORPEA. Il est rappelé que les partenaires bancaires ayant accordé ce financement bénéficient des suretés décrites dans notre Communiqué de Presse du 13 juin 2022.



Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le service de la dette et les dépenses d’investissement) ainsi que les coûts dus au titre de l’Accord de Financement.



La Société poursuit ainsi, comme convenu, l’exécution de l’accord de financement et continuera à informer le marché sur les prochaines étapes de sa mise en œuvre, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.