Orpea: ajournement de réunions de classes de parties information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 09:24









(CercleFinance.com) - Orpea annonce que ses administrateurs judiciaires ont pris acte de la date de délibéré de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles portant sur les recours engagés à l'égard de la composition de certaines classes de parties affectées, attendue pour le 22 juin.



En conséquence, ils ont décidé de proroger la période de vote à distance des classes de parties affectées ayant cette possibilité ainsi que d'ajourner les réunions tenues en présentiel, initialement prévues le 16 juin, postérieurement à ladite date de délibéré.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +0.39%