ORPEA : Accord de principe avec les principaux partenaires bancaires

Accord de principe avec les principaux partenaires bancaires d’ORPEA S.A. relatif à un financement complémentaire et à l’aménagement de la documentation de financement de juin 2022



Dans le prolongement du communiqué de presse du 6 mars 2023 d’ORPEA S.A., la Société a poursuivi ses discussions avec ses principaux partenaires bancaires, ce qui a permis d’arrêter les termes de l’accord de principe détaillés ci-dessous.



Cet accord de principe est une étape majeure dans la mise en œuvre de la restructuration financière du groupe en vue de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée courant mars.



Il permettra, sous réserve d’obtention de l’accord des comités de crédit des institutions concernées et de finalisation de la documentation contractuelle, de satisfaire une des conditions suspensives de l’accord de lock-up relatif à la restructuration financière de la Société conclu le 14 février 2023 avec d’une part, le groupement d’investisseurs de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, et d’autre part, cinq institutions détenant une partie de la dette non sécurisée d’ORPEA S.A.



