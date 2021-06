ORPEA : 6 acquisitions en Europe avec 4 713 lits dans 3 pays

RELÈVEMENT DE L'OBJECTIF DE CROISSANCE DU CA 2021 À AU MOINS +7,5% : > 4 215 M€



Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, conclut :

« Les acquisitions de FirstCare, Belmont House, Sensato AG, Hestia et d'une partie des établissements de Sanitas, permettent à ORPEA d'atteindre des positions de premier plan ou de renforcer son offre de soins sur des marchés caractérisés par des besoins croissants, nécessitant le développement d'une offre répondant aux meilleurs standards de qualité de prise en charge. Avec ces opérations sélectives, ORPEA démontre une nouvelle fois la force de son modèle décentralisé et sa capacité à identifier des opportunités créatrices de valeur grâce à l'expérience de ses équipes, dans chacune de ses zones géographiques.

Fort de cette dynamique et d'une remontée rapide des taux d'occupation, le Groupe peut d'ores et déjà relever son objectif de chiffre d'affaires 2021 à plus de 4 215 M€, et surtout sécuriser davantage encore une croissance soutenue pour les prochaines années.

Parallèlement, ORPEA poursuit avec la même sélectivité, sa dynamique de développement à long terme au niveau global, grâce à la création de nouveaux établissements dans des pays à fort pouvoir d'achat, et nécessitant le déploiement d'une offre de qualité. »





