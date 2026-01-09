 Aller au contenu principal
Ormat Technologies progresse après que TD Cowen a relevé l'action à "acheter"
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N en hausse de 1 % à 115,20 $ avant le marché

** TD Cowen fait passer l'action de "hold" à "buy", et relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

** La société de courtage voit une amélioration de la rentabilité dans le segment du stockage, en particulier dans l'Interconnexion PJM en raison des récents signaux de prix, et au Texas, compte tenu de la croissance de la charge et des contraintes de capacité dans l'Electric Reliability Council of Texas

** La société prévoit une croissance dans le segment des produits, grâce à un carnet de commandes record et à une modification de la structure du contrat néo-zélandais, impliquant le projet géothermique TOPP2 au troisième trimestre 2025

** Huit courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver", avec un objectif de cours médian de 125 $

** Les actions ont augmenté de 63 % en 2025

