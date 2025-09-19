 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 866,48
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Orla Mining chute après la vente de sa participation par Newmont
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** L'action du producteur d'or canadien Orla Mining OLA.TO chute de 7,5 % à 14,21 dollars canadiens

** Le producteur d'or Newmont NEM.N vend l'intégralité de sa participation dans OLA pour 439 millions de dollars à la Bourse de Toronto dans le cadre de son programme de désinvestissement

** NEM cède la totalité de ses 43 millions d'actions dans OLA au prix de 10,14 dollars canadiens par action

** Immédiatement avant la vente, Newmont détenait une participation de 13,3 % dans OLA et était son deuxième actionnaire le plus important, selon les données de LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 91,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEWMONT
80,755 USD NYSE +3,12%
ORLA MINING
14,100 CAD TSX -7,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank