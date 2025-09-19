Orla Mining chute après la vente de sa participation par Newmont

19 septembre - ** L'action du producteur d'or canadien Orla Mining OLA.TO chute de 7,5 % à 14,21 dollars canadiens

** Le producteur d'or Newmont NEM.N vend l'intégralité de sa participation dans OLA pour 439 millions de dollars à la Bourse de Toronto dans le cadre de son programme de désinvestissement

** NEM cède la totalité de ses 43 millions d'actions dans OLA au prix de 10,14 dollars canadiens par action

** Immédiatement avant la vente, Newmont détenait une participation de 13,3 % dans OLA et était son deuxième actionnaire le plus important, selon les données de LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 91,7 % depuis le début de l'année