Orion lance un consortium pour stimuler les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques

La société d'investissement Orion Resource Partners LP a déclaré jeudi qu'elle avait lancé le consortium Orion pour les minéraux critiques, qui vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement sûres et durables pour les minéraux critiques aux États-Unis.

L'U.S. International Development Finance Corp. a pris un engagement initial, abondé par les fonds gérés par Orion et ADQ, pour porter la taille du consortium à 1,8 milliard de dollars, a indiqué la société dans un communiqué.

Le consortium donnera la priorité aux investissements dans des actifs existants ou dont l'entrée en production est prévue à court terme plutôt qu'à des projets d'exploration qui pourraient prendre une décennie avant d'aboutir à une mine, a déclaré l'entreprise .

En juillet, MP Materials MP.N a conclu un partenariat public-privé avec le ministère américain de la défense pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement nationale d'aimants en terres rares et réduire la dépendance à l'égard de l'étranger.

Les entreprises de minerais critiques intensifient leurs efforts de lobbying à Washington, dans l'espoir de bénéficier des investissements ambitieux que le président Donald Trump a promis aux entreprises jugées essentielles à la sécurité nationale.