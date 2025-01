Orion lance la plateforme Entrepreneurs by O

(AOF) - Le groupe Orion a annoncé le lancement d’Entrepreneurs by O, une plateforme intégrée permettant aux conseillers en gestion de patrimoine de bénéficier d’une offre complète de formations commerciales et de parcours de coachings personnalisés. Thierry Prabonneau a été missionné pour diriger cette plateforme et accompagner le groupe dans son développement.

" L'ambition d'Entrepreneurs by O se fonde sur la création d'une communauté de professionnels qui partagent leurs idées, leurs bonnes pratiques et leur expérience afin de décupler les synergies ", explique le groupe Orion.