Organon progresse après que la FDA a autorisé le premier biosimilaire pour le traitement du cancer du sein

17 novembre - ** Les actions de la société de soins de santé Organon OGN.N augmentent de 4,65 % à 7,88 $ avant la mise sur le marché

** Les sociétés Co et Shanghai Henlius Biotech annoncent que la FDA américaine a approuvé leur médicament contre le cancer du sein, le Poherdy

** Le Poherdy des deux sociétés est le premier biosimilaire à rivaliser avec le Perjeta de Roche ROG.S pour le traitement du cancer du sein HER2-positif - OGN

** Le Poherdy comporte des avertissements concernant des problèmes cardiaques et des malformations congénitales; les médecins sont invités à surveiller les patients, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 50 % depuis le début de l'année