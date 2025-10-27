 Aller au contenu principal
Organon chute, son directeur général démissionne à la suite d'une enquête sur les ventes de contraceptifs
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de la société de soins de santé Organon OGN.N chutent de 18,12 % à 7,50 $ avant le marché

** La société annonce la démission de Kevin Ali de son poste de directeur général; Joseph Morrissey assurera l'intérim pendant que le conseil d'administration entamera la recherche d'un remplaçant permanent

** Une enquête a révélé que certains grossistes aux États-Unis ont été invités à acheter plus de Nexplanon, un implant contraceptif, que nécessaire à la fin du quatrième trimestre de 2022, du troisième et du quatrième trimestre de 2024 et du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 2025

** Les ventes représentaient moins de 1 % du chiffre d'affaires consolidé de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou le 31 décembre 2024, selon le cas, mais ont permis à OGN de répondre aux attentes

** Dans le cadre de l'enquête, la société a également mis fin à l'emploi de son responsable des affaires commerciales et gouvernementales aux États-Unis

** Ali n'aura pas droit à une indemnité de départ ou à des prestations de retraite liées aux actions dans le cadre de sa démission

** Les actions d'OGN ont baissé d'environ 38 % depuis le début de l'année

ORGANON
9,155 USD NYSE 0,00%
