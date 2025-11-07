 Aller au contenu principal
Organogenesis : le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépasse les estimations
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant de médecine régénérative Organogenesis ORGO.O ont bondi de 54% à 6$

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 150,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 134,10 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société a affiché un EBITDA ajusté de 30,1 millions de dollars, contre une estimation de 17,4 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action ORGO était en hausse de 85,9% depuis le début de l'année

