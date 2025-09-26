 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Organogenesis chute après que le traitement de la maladie articulaire n'a pas atteint l'objectif de l'étude tardive
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action d'Organogenesis ORGO.O chute de 11,1 % à 4,16 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare que son traitement expérimental, ReNu, n'a pas atteint l'objectif principal dans son deuxième essai de phase tardive pour l'arthrose du genou, malgré une amélioration numérique de la réduction de la douleur

** L'arthrose du genou est une affection dégénérative de l'articulation dans laquelle le cartilage protecteur du genou s'use, entraînant des douleurs, des raideurs, des gonflements et une sensation de grincement ou de craquement lors des mouvements

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 46,2 % depuis le début de l'année

