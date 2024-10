Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers de Llama Group

Llama Group SA, société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels le :



JEUDI 17 OCTOBRE A 18H30



Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les résultats semestriels, les dernières actualités et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Alexandre Saboundjian, Président Directeur Général et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier.