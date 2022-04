OREGE: Résultats Annuels 2021 et perspectives

Voisins Le Bretonneux, le 29 avril 2022 – 18h00



RESULTATS ANNUELS 2021 ET PERSPECTIVES

___________________________________________________________________



Informations financières résumées pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.





(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d’administration en date du 21 avril 2021.

Les procédures d’audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)



Charges opérationnelles



Le total des charges opérationnelles est en baisse de 14% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse a été obtenue essentiellement grâce aux mesures prises pendant la pandémie de Covid pour optimiser la base des coûts d'Orège toujours d’actualité. Par ailleurs, cette baisse est aussi attribuable à de moindres charges d’amortissement et à des effets de change favorables de la livre sterling et du dollar américain par rapport à l'euro.





Financement et Trésorerie



Au 31 décembre 2021, la trésorerie du Groupe Orège s’élève à 374 k€ (403 k€ au 31 décembre 2020).



Les dettes financières s’élèvent à 28 494 k€, dont 26 631 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire (à fin 2020 : 23 423 k€, dont 20 909 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire). Depuis fin 2021, une nouvelle avance en compte courant d’actionnaire d’un montant de 3 322 k€ a été engagée avec Eren Industries et cette avance devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l’intégralité des besoins en financement pour l’année 2022.