Ordissimo: "Situation toujours aussi compliquée à cause de Téléshopping"

Publication des résultats annuel 2019

Ordissimo publie un CA de 3,2 M€ au titre de son exercice 2019. L'activité affiche une baisse de 25,7%, pénalisée par la très faible contribution de Téléshopping et par la crise des gilets jaunes. Dans ce contexte et couplés à la hausse des investissements marketing, les résultats virent au rouge. L'EBITDA est en retrait de 1,1 M€ à -0,8 M€, l'EBIT ressort à -1,2 M€ (vs équilibre en 2018) alors que le RN ressort à -1,0 M€ (vs 0,1 M€). Alors que le rebond attendu sur la VPC n'est toujours pas intervenu, nous sommes prudents sur le titre.

Recommandation

Suite à cette publication et à l'ajustement de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 3,60 € (vs 4,70 €) et notre recommandation reste à Neutre.