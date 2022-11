Ordissimo: "Périmètre historique en repli, Pix Star à la rescousse"

Publication des résultats semestriels 2022



Ordissimo publie des résultats semestriels 2022 en ligne avec nos attentes et tirés par l’intégration comptable de Pix Star. Le CA ressort à 5,3 M€ (+142%) et la rentabilité du groupe revient en territoire positif avec un EBE de 0,4 M€ (vs -0,1 M€ au S1 2021) et un RN de 0,2 M€ (vs -0,3 M€). Hors Pix Star, les résultats de la société sont toutefois beaucoup plus mitigés. Ordissimo confirme par ailleurs ses objectifs annuels: CA de 12 M€, RN positif.



Perspectives



Nous maintenons nos attentes sur l’exercice 2022 avec un CA de 12,5 M€ et un EBE de 0,3 M€, en ligne avec la guidance de l’exercice. Comme précisé lors de notre précédente note, la partie organique du busines devrait connaitre une tendance similaire sur le deuxième semestre, mais la top line du groupe devrait continuer à bénéficier de l’intégration de Pix Star sur le deuxième semestre. La vente de Senioralis devrait, quant à elle, apporter un produit exceptionnel de 0,5 M€ au S2. A plus long terme, le plein potentiel de l’acquisition, notamment en termes de marge, ne devrait pas être atteint avant 2025 étant donné l’impact du coût de la licence sur les différents soldes de gestion.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 2,50 € (vs 3,0 €). Notre recommandation reste à Achat du fait d’un potentiel technique de hausse toujours important.