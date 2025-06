ORDISSIMO ANNONCE UNE NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC UNE DEUXIEME CIBLE COMPLEMENTAIRE POUR LE POLE DE SERVICES IT

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce l’entrée en négociation exclusive avec une deuxième société en vue de la création de son pôle d’activité de services IT.



Dans la continuité du communiqué du 19 mai 2025, relatif à l’augmentation de capital avec maintien du DPS, la société est entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de 100% des parts d’un deuxième acteur français dans le secteur de la location-financement en IT. Cette acquisition, comme la première, est soumise à l’obtention de prêts bancaires.



En cas de réalisation des deux opérations, le pôle de services IT représenterait un EBIT de 1 million d’euros par an, hors synergies.



Les deux sociétés présentent des complémentarités marquées dans leurs activités respectives.

La première cible est spécialisée dans la location-financement d’ordinateurs, avec une part significative de son chiffre d’affaires réalisée sur du matériel Apple.

La seconde, quant à elle, se concentre davantage sur la location-financement d’équipements d’impression et de systèmes de gestion électronique des documents (GED).

Leur intégration commerciale favorisera d’importantes synergies entre tous les pôles d’activité du groupe, avec notamment un élargissement de l’offre de solutions de financement à l’ensemble des clients. Cette complémentarité est d’autant plus importante que les deux entreprises interviennent sur des zones géographiques distinctes.