Orapi: vers une cession des titres du président du conseil

(CercleFinance.com) - Orapi indique que Guy Chifflot, son président du conseil de surveillance, a accepté d'entrer en négociations exclusives avec Groupe Paredes pour lui céder ses 2.315.265 actions Orapi (environ 34,8% du capital et 50,7% des droits de vote), ainsi que ses 2.242.763 ORA 2.



L'offre du Groupe Paredes a été faite à un prix par action et ORA 2 de 5,88 euros, soit une prime de 29,2% par rapport au dernier cours d'Orapi du 15 juin et de 40,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 séances précédant cette date.



La réalisation de l'acquisition du bloc est envisagée pour la fin du troisième trimestre 2023 et reste soumise à plusieurs conditions suspensives. Elle serait suivie du dépôt d'une OPA portant sur l'intégralité des titres, puis d'un retrait obligatoire potentiel.





