Orapi : offre d'acquisition par Groupe Paredes d'environ 34,8% du capital

(AOF) - Orapi, fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle, a été informée que Guy Chifflot, président du conseil de surveillance de la société, a accepté d'entrer en négociations exclusives avec le Groupe Paredes pour lui céder des actions de la société détenues par lui-même et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult, soit au total 2.315.265 actions représentant au total environ 34,8% du capital et 50,7% des droits de vote.

L'offre du Groupe Paredes a été faite à un prix par action et ORA 2 de la société de 5,88 euros, représentant une prime de 29,2% par rapport au dernier cours d'Orapi du 15 juin 2023, et de 40,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse précédant cette date.

La réalisation de l'acquisition est envisagée pour la fin du troisième trimestre de l'année 2023 et reste soumise à l'accomplissement de plusieurs conditions suspensives.

Cette acquisition – si elle était réalisée – serait suivie du dépôt d'une offre publique d'achat portant sur l'intégralité des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société. À cet effet, le conseil de surveillance de la société a constitué ce jour un comité ad hoc chargé de proposer la désignation d'un expert indépendant.

L'offre publique devrait intervenir au cours du quatrième trimestre de l'année 2023 et serait suivie, si les conditions légales et réglementaires sont réunies, d'un retrait obligatoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.