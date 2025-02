Orange vise 6 000 embauches d'ici à 2027

(AOF) - Les organisations syndicales représentatives CFDT F3C, CFE-CGC Orange , CGT FAPT et la direction du groupe Orange ont signé, ce jour, un accord portant sur la gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) pour la France. Cet accord, qui vise à accompagner l’évolution des métiers et des compétences au sein du groupe en France, s’appliquera sur la période 2025-2027.

Orange se fixe l'objectif de réaliser 6 000 embauches en CDI d'ici à 2027 et d'accueillir minimum 2 600 alternants par an.

Le groupe, qui dispense déjà plus d'1 million d'heure de formation par an à ses salariés en France, lance un nouveau programme interne de reconversion professionnelle " Orange Perspectives ".

Dans le cadre de cet accord, l'opérateur télécom reconduit plusieurs de ses dispositifs emblématiques comme le congé de respiration et le Temps Partiel Senior (TPS) sur la base du volontariat.

