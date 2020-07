Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange veut réduire la part des équipements Huawei sur ses réseaux en Europe Reuters • 30/07/2020 à 12:02









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Orange ORAN.PA prévoit de réduire à moyen terme en Europe sa dépendance vis-à-vis des équipements mobiles du groupe télécoms chinois Huawei HWT.UL , a déclaré jeudi son PDG, Stéphane Richard. Le premier opérateur télécoms français, qui n'utilise pas les infrastructures de Huawei sur son réseau en France, a fait en revanche appel au groupe chinois en Espagne et Pologne, ses deux principaux marchés en Europe après l'Hexagone. "En Europe, il y a des pays où nous utilisons Huawei, mais la tendance à moyen terme est de réduire la part des équipements fabriqués par Huawei sur nos réseaux", a déclaré Stéphane Richard lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, à la suite de la publication des résultats du groupe. "En Afrique (où le groupe est également présent), la question est beaucoup moins sensible et pertinente qu'en Europe", a-t-il ajouté. Huawei est depuis longtemps au coeur d'un différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle des hautes technologies. Washington tente de convaincre ses alliés d'exclure le groupe chinois de la 5G en arguant du fait que ses équipements pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises, ce que le groupe chinois conteste. (Mathieu Rosemain; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.35% ORANGE Euronext Paris -5.12% ERICSSON-B XETRA -0.92% NOKIA XETRA -2.45% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%