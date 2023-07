Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : vers une sortie de corridor 10,20/10,80E ? information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 10:06









(CercleFinance.com) - Orange a déjà reperdu 13% depuis fin avril avant d'entamer une consolidation latérale au sein d'un corridor 10,20/10,80E.

Une sortie 'par le bas' (tendance sous jacente) déboucherait sur le comblement du 'gap' des 10,025E du 15 février puis le test des 9,55E des 26 janvier et 7 février.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.37%