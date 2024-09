Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: vers un retrait de la cote sur le NYSE information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Orange fait part de son intention de se retirer du New York Stock Exchange (NYSE), de se désenregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et de solliciter l'accord des porteurs de certains titres de dette en circulation.



Ces décisions ont été prises après un examen approfondi, par le conseil d'administration, tenant compte des exigences financières et administratives significatives liées au maintien de la cotation sur le NYSE et à l'enregistrement auprès de la SEC.



Le retrait des ADS d'Orange de la cote sera effectif dix jours après le dépôt de sa demande auprès de la SEC, prévue au cours du quatrième trimestre 2024, et le désenregistrement auprès de la SEC sera demandé une fois ce retrait de la cote effectué.



L'opérateur télécoms conservera, à la suite du retrait de la cote, son programme d'American Depositary Receipt (ADR), ce qui permettra aux investisseurs de conserver leurs ADR et de faciliter leur négociation sur le marché de gré à gré aux États-Unis.





