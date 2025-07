Orange : vers un re-test imminent des 13,4E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Orange s'achemine vers un re-test imminent des 13,44E, le zénith annuel des 22 mai et 2 juillet.

Après une consolidation jusque sur 12,54E, le franchissement des 13,5E validerait un potentiel de hausse jusque vers 14,35E... ce qui validerait le comblement du 'gap' des 14,31E du 3 décembre 2019.







Valeurs associées ORANGE 13,1700 EUR Euronext Paris +1,39%