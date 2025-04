Orange: vers la fin du statut d'émetteur assujetti au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 08:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir sollicité auprès de l'AMF du Canada, ainsi qu'auprès de l'Ontario Securities Commission (OSC), une requête visant à mettre fin à son statut d'émetteur assujetti dans toutes les provinces et territoires du Canada.



Si la demande est acceptée, il cessera d'être un émetteur assujetti au Canada et ne sera donc plus tenu de déposer des états financiers et autres documents d'information continue dans ce pays conformément aux lois locales sur les valeurs mobilières.



Cette décision participe de l'objectif de l'opérateur télécoms 'd'améliorer la simplification interne et l'efficacité, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence dans le reporting financier'.





