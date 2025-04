Orange: vers la cession de l'activité Océan à Shiftmove information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Orange Business et Shiftmove annoncent avoir signé un accord d'exclusivité en vue de l'acquisition de l'activité Océan par Shiftmove.



Océan est l'activité de Fleet Management d'Orange Business qui accompagne aujourd'hui des milliers de clients entreprises et collectivités dans la gestion efficace de leur flotte de véhicules, engins et poids lourds.



Ces clients représentent un parc de près de 170 000 véhicules à travers le territoire.



Grâce à une plateforme Software-as-a-Service et des services adaptés, Océan permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées pour optimiser les coûts, améliorer la sécurité des collaborateurs et respecter les engagements en matière de transition écologique.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage d'Orange Business.

La finalisation de l'acquisition est envisagée d'ici fin 2025, après consultation des instances représentatives du personnel.









