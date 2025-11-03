 Aller au contenu principal
Orange va reprendre l'intégralité du capital de MasOrange
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 07:25

Orange indique avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir sa part de 50% dans leur coentreprise MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire, et ainsi 'détenir l'intégralité de l'opérateur leader en Espagne en volume de clients'.

'Cette transaction marque une accélération du plan stratégique d'Orange 'Lead the Future' et renforcera davantage la position d'Orange en Espagne, le deuxième marché du groupe en Europe', explique l'opérateur français de télécommunications.

La signature d'un accord engageant est prévue avant fin 2025 et sera conditionnée à l'accord sur les termes et conditions définitifs. Soumise aussi à l'approbation des autorités réglementaires, la finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026.

Valeurs associées

ORANGE
13,8350 EUR Euronext Paris 0,00%
