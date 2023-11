Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: une offre satellitaire lancée à 49,99 euros par mois information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé jeudi le lancement d'une offre satellitaire devant permettre à ses clients grand public en France de bénéficier du très haut débit quel que soit l'endroit où ils se trouvent, pour un abonnement de 49,99 euros par mois.



Cette offre s'appuie sur le plus gros satellite européen jamais conçu, un appareil fabriqué par Thales Alenia Space et exploité par Eutelsat, et qui avait été lancé en septembre 2022 par le lanceur Ariane 5.



Les clients de cette offre, baptisée 'Satellite Orange', pourront profiter d'un accès illimité au très haut débit grâce à une connexion allant jusqu'à 200Mbits/s en descendant et 15Mbits/s en montant.



Après la souscription, les abonnés recevront un kit satellitaire à installer en autonomie ou en faisant appel à un réseau de partenaires spécialisés dans l'installation.



Celui-ci sera disponible à l'achat pour 299 euros ou à la location pour huit euros par mois, sa pose étant facturée 299 euros avec une garantie d'un an.



Orange précise que ce service entre dans le cadre du dispositif d'accompagnement de l'Etat pour la 'cohésion numérique des territoires', conformément à l'objectif de garantir un accès au très haut débit pour tous à horizon 2025.



Le satellite 'Eutelsat Konnect VHTS', qui pèse 6,5 tonnes et mesure neuf mètres de haut, fait partie de la nouvelle génération de satellites à propulsion électrique, une technologie moins polluante que les précédentes qui faisaient appel à des produits chimiques importants.





