Orange: une messagerie d'entreprise RCS avec Twilio information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 11:44









(CercleFinance.com) - Twilio, un spécialiste américain de l'engagement client, a annoncé mercredi s'être associé à Orange en vue de développer une messagerie RCS sécurisée et interactive destinée aux entreprises françaises.



Les deux partenaires disent vouloir aider leurs clients à maximiser la portée de leurs messages grâce au déploiement d'une plateforme basée sur ce standard imaginé afin d'enrichir le SMS et de remplacer le MMS.



Contrairement aux textos classiques, généralement limités à 160 caractères et à des fonctionnalités rudimentaires, le RCS permet d'envoyer des messages enrichis, comme des images en haute définition ou des vidéos.



La technologie se rapproche des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger, mais directement depuis l'application de messages du téléphone.



D'après les estimations de Twilio et Orange, le RCS couvre déjà plus de 70% du parc mobile en France, soit plus de 45 millions de smartphones, et devrait atteindre 85% d'ici la fin de l'année.





