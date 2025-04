Orange : une demande pour mettre fin à son statut d’émetteur assujetti au Canada

(AOF) - Orange a sollicité auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), son principal organisme de réglementation au Canada, ainsi qu'auprès de la Ontario Securities Commission (OSC), une requête visant à mettre fin à son statut d'émetteur assujetti dans toutes les provinces et territoires du Canada. Si la demande est acceptée, Orange cessera d'être un émetteur assujetti au Canada et, par conséquent, ne sera plus tenu de déposer des états financiers et autres documents d'information continue au Canada conformément aux lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

Orange a pris cette décision afin de réduire les coûts et la complexité du reporting. Cette décision participe de l'objectif d'Orange d'améliorer la simplification interne et l'efficacité, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence dans le reporting financier.

"Orange reste pleinement engagé dans un dialogue ouvert et fréquent avec ses investisseurs canadiens. Cette décision ne devrait avoir aucun impact sur les clients et partenaires d'Orange ou sa présence commerciale au Canada", indique l'entreprise de télécommunications.

Orange continuera de mettre à disposition de tous les détenteurs de titres au Canada tout le matériel de divulgation requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables en France, qui est notamment mis à disposition des détenteurs de titres résidant en France via son site web (www.orange.com) (en français et en anglais).

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Opérateur télécom, 1 er en Europe, avec 298 millions de clients dans le monde, né en 1991 ;

- Activité de 40,3 Mds€, structurée en 7 grandes branches : la France pour 45 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 18 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 19 %, les services aux entreprises pour 19 % puis les opérateurs internationaux et services partagés, les services financiers mobiles (Money Orange en Afrique-Moyen-Orient) et les infrastructures passives Totem ;

- Ambition « Lead the future » fondée sur 4 piliers -capitalisation de la base d’actifs (près de 300 millions de clients dans le monde,), déploiement maîtrisé des infrastructures, offre aux entreprises et présence en Afrique-Moyen-Orient- et positionnée sur le « haut du marché » et l’excellence du réseau et des services ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), Jacques Aschenbroich étant président du conseil d'administration de 12 membres et Christel Heydemann directrice générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de 9,1 millions, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation avec Fiberco en Espagne et Pologne ,

- Orange Business : objectif de 1,3 Md€ de revenus en 2025, redressement de la rentabilité (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », sur l’’efficacité opérationnelle, l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fonds Orange Ventures doté de 350 M€) ;

- Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données):

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique, hors Espagne, de 3,4 Mds€.

=/ Défis /=

- Exécution du plan de croissance pour Masorange, co-entreprise créée fin mars avec Masmovil, n° 1 espagnole avec 37 millions de clients : au moins 500 M€ de synergies attendues en 2028 et option de contrôle d’ici 2 ans ;

- Attente de croissance externe en Afrique ;

- Retombées du partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels ;

- Objectifs 2025 : hausse de 3 % environ du résultat d’exploitation, de Capex en fort repli, d’un autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et engagement d’un versement au moins égal pour 2025.