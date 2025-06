Orange: un réseau sécurisé quantique avec Toshiba information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Orange Business annonce un partenariat avec Toshiba Europe pour le lancement d'Orange Quantum Defender, un service commercial de réseau sécurisé quantique pour 'offrir la meilleure solution de protection pour les données sensibles contre les futures attaques quantiques'.



Désormais disponible en région parisienne, ce service s'appuie sur la technologie Quantum Safe Networking développée par le groupe japonais, qui associe la distribution de clés quantiques (QKD) à la cryptographie post-quantique (PQC) pour une protection complète.



'Le nouveau réseau représente une avancée essentielle non seulement pour la protection des données commerciales hautement sensibles, mais soutient également la stratégie nationale quantique de la France', souligne l'opérateur télécoms.





Valeurs associées ORANGE 12,5550 EUR Euronext Paris +0,12%