Orange: signe un partenariat pour les services LEO

(CercleFinance.com) - Eutelsat et Orange ont signé un partenariat pour consolider le positionnement d'Orange dans le domaine des télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) grâce à la constellation de satellites OneWeb d'Eutelsat.



Ce nouvel accord vise à développer les services de connectivité par satellite d'Orange grâce aux solutions LEO d'Eutelsat pour les clients professionnels et gouvernementaux mais aussi à répondre aux besoins en backhaul des opérateurs mobiles.



'En associant la couverture satellitaire de OneWeb à ses réseaux terrestres, Orange bénéficiera d'une continuité de service optimale et de garanties de sécurité renforcées' indique le groupe dans son communiqué.



Jean Louis Le Roux, Directeur des réseaux internationaux pour le Groupe Orange, a déclaré : ' Cette technologie nous permettra en effet de proposer à nos clients, où qu'ils se trouvent, des services de connectivité numérique à la fois performants, résilients, souverains et parfaitement adaptés à leurs besoins. La collaboration avec Eutelsat autour des services OneWeb est d'une importance capitale si nous voulons accompagner nos clients dans leur transformation numérique. '





Valeurs associées ORANGE 12,7800 EUR Euronext Paris +0,39%