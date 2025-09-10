Orange signe un partenariat avec Synamedia dans les réseaux de distribution de contenu
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:17
L'opérateur télécoms explique qu'il va associer son système CDN d'Orange à la plateforme Quortex Switch de Synamedia afin de permettre à leurs clients de bénéficier d'une portée plus large dans la zone, où Orange dispose d'un réseau étendu.
Lancée en mars 2025, l'intégration basée sur l'API de Quortex Switch est censée permettre aux clients d'étendre leur distribution sans modifier leur infrastructure existante ni perturber leurs partenariats CDN. Elle leur permet également de rationaliser la diffusion en fonction des indicateurs de la qualité de l'Expérience et offre la possibilité de segmenter les spectateurs selon leur localisation.
Alors que le marché du streaming en Afrique devrait croître de 50% d'ici 2030, Orange indique aujourd'hui exploiter l'un des réseaux CDN les plus étendus et fiables du continent, tout comme au Moyen-Orient.
Valeurs associées
|13,6200 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
